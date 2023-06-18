التحقيق مع ربة منزل متهمة بالاستيلاء على معاش زوجها المتوفى

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع ربة منزل، متهمة بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بنحو 23 ألفًا و524 جنيهًا، قيمة المعاش المستحق لها بعد وفاة زوجها، وزواجها من آخر، بدائرة قسم جرجا جنوب سوهاج.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا، يفيد بورود محضر أحوال إلى قسم شرطة جرجا، من أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن قيام المدعوة «مني ع ا ع» 36 عامًا، لا تعمل وتقيم دائرة قسم جرجا، بالاستيلاء علي مبالغ مالية بدون وجه حق بلغ إجمالها 23 ألفًا و524 جنيهًا قيمة المعاش المستحق لها بعد وفاة زوجها المدعو «س س ى» المتوفى، وعدم إخطارها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإيقاف المعاش عقب زواجها من «أحمد ع ا»، واستمرارها فـي عملية الصرف مما أضر بالمال العام بما هو قيمة تلك المبالغ المستولي عليها.

جرى ضبط المذكورة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبلغ المالي المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.