حبس المتهم بالنصب على المواطنين 4 أيام في سوهاج

خضع المتهم في قضية النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم بسوهاج، لجلسة تحقيق، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ضبط مستريح المواد الغذائية

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 10 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من أحد الأشخاص، لتلقيه مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المذكور وراء ارتكابها، إذ يمارس نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت «600 ألف جنيه»، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة

وحول العقوبة المتوقعة، علق المحامي، سمير عبد العظيم، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».