امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بالدقهلية.. 53 ألف طالب في 151 لجنة

توافد الطلاب والطالبات على لجان امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2023 بالدقهلية، اليوم الأحد، لأداء أول امتحانات المواد المضافة للمجموع، وسط إجراءات أمنية مكثفة وإجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة الطلاب، مع التشديد على منع دخول الحقائب أو أي أجهزة إلكترونية إلى اللجان.

امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2023 بالدقهلية

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، وجود إجراءات مشددة في لجان امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2023 بالدقهلية، بهدف التصدي لمحاولات الغش حفاظًا على حقوق الطالب، بالإضافة إلى أنه يتم تفقد لجان الثانوية العامة بداية من الساعة الثامنة صباحا للاطمئنان على سير العملية الامتحانية التي تسير بانضباط وليس هناك أي فرصة لوجود مشكلات، لأن ورقة الأسئلة توزع بداية من الساعة الرابعة والنصف فجرا، وصولا إلى غرفة الطوارئ في تمام الساعة السابعة صباحا، ويتم تسيلم الورق إلى الطلاب في ميعاده.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن غرفة العمليات تعمل على مدار اليوم لتلقي أي شكاوى خاصة بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 بالدقهلية، وحلها في أقصى سرعة، بالإضافة إلى إبعاد أولياء الأمور عن محيط لجان الثانوية العامة حتى يؤدي الطلاب مادة اللغة العربية في أجواء هادئة.

53 ألفا و414 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدقهلية، 53 ألفا و414 طالبا وطالبة، منهم 31688 «علمي علوم»، و7327 طالبا «علمي رياضة»، والشعبة الأدبية 14054 طالبا، وطلاب الدبلومة 344، وطلاب المنازل 4320 طالبا، وطلاب الخدمات 2188 طالبا على مستوى لجان محافظة الدقهلية وعددها 147 لجنة، مع لجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة، بإجمالي 151 لجنة، كما تم تجهيز 36 استراحة، 19 رجال و17 سيدات.