«الري»: الانتهاء من 18% من مشروع قناطر ديروط الجديدة

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وقال «سويلم»، إنَّ نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تبلغ 18% وهي تتجاوز البرنامج الزمني المقرر، مشيراً إلى أنَّه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف فقد تمّ إنهاء تنفيذ كل الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قنطرة فم بحر يوسف بإجمالي 104 خوازيق، ونهو تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت، وجار تركيب الستائر القاطعة في الأمام والوسط والخلف، وجار نزح المياه لزوم تجفيف حفرة الإنشاء، كما تمّ الانتهاء من الفحص الثالث لبوابات القنطرة في اليابان.

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية فإنَّه جار أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في الإنشاء، كما يجرى أيضاً التجهيز للجسات التأكيدية، وفيما يخص قنطرة فم الديروطية، فقد تمّ صب بلاطة الكوبري، وجار الردم حول القنطرة، كما تمّ البدء في تصنيع البوابات بمعرفة أحد الشركات المحلية.

بدء تصنيع بوابات قنطرة فم الديروطية

وتجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) في مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.

استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات

جدير بالذكر أنَّ هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي: (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.