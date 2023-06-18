تكاليف الحج 2023.. تبدأ من 130 ألف جنيه

مع بدء سفر الحجاج المصريين إلى الأراضي السعودية، تكشف «الوطن» تكاليف الحج 2023، وفق ما أعلنت الجهات المنظمة، حصة مصر من تأشيرات الحج، في وزارات «الداخلية» التي تنظم حج القرعة، و«التضامن الاجتماعي» التي تنظم حج الجمعيات الأهلية، و«السياحة» التي تنظم الحج السياحي، تزامنا

تكاليف الحج 2023 للقرعة والجمعيات الأهلية

ووفقا لوزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة، فإنّ تكاليف الحج 2023 بالنسبة لحج القرعة بلغت نحو 175 ألفا و500 جنيه، شاملة تذكرة الطيران، أما وزارة التضامن الاجتماعي، فأعلنت أنّ تكاليف الحج لحجاج الجمعيات الأهلية هذا العام ينقسم إلى 3 مستويات، ويبدأ من 171 ألف جنيه شامل تذكرة الطيران والوجبات الغذائية للمستوى الاقتصادي، أما المستوى الثاني 4 نجوم فبلغ سعره 186 ألفا و500 جنيه شامل تذكرة الطيران والوجبات الغذائية، أما المستوى الثالث مستوى الـ5 نجوم فإنّ سعر البرنامج بلغ 225 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، تكاليف الحج 2023 لحجاج السياحة، كما يلي.

المستوى الاقتصادي طيران بـ130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

- المستوى البري بـ130 ألف جنيه.

- مستوى 5 نجوم إقامة في فنادق تبعد عن الحرم من 1250 مترا وحتى 4 آلاف متر بـ230 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة في فنادق صف ثان من الحرم بمسافة من 250 مترا وحتى 1250 مترا من الحرم المكي بـ275 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة في فنادق صف أول على الحرم وحتى 250 مترا من الحرم بـ310 آلاف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

ومع انتهاء تأشيرات حصة الحج الرسمية لمصر هذا العام والتي بلغت نحو 35 ألف تأشيرة، ونظمتها وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي، ومع رغبة العديد من المواطنين الذين لم يوفقوا في الفوز بفرصة الحج لهذا العام، نظمت العديد من شركات السياحة برامج حج مباشر «فرادى»، بدأت أسعارها من 300 ألف جنيه دون تذكرة الطيران وحتى مليون جنيه، وفقا لنوعية برنامج الحج والخدمات المقدمة من خلاله.