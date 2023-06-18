الذهب يفقد بريقه.. وعيار 21 يخسر 65 جنيها في أقل من أسبوع

تراجعت أسعار الذهب في أقل من أسبوع نحو 45 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 في تعاملات صباح اليوم 18-6-2023 نحو 2250 جنيهًا، مقابل 2315 جنيه يوم الاثنين الماضي 12-6-2023، ووصلت خسائر الذهب عيار 21 لنحو 65 جنيها، وفق ما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

وبحسب بيانات الشعبة، فإنّ الذهب عيار 24 سجل في تعاملات صباح اليوم الأحد 18-6-2023 نحو 2571 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل الذهب عيار 21 سعر 2250 جنيهًا، وعيار 18 سعر 1929 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا.

سعر الجنيه الذهب

وفقد الجنيه الذهب نحو 520 جنيها في اقل من أسبوع، حيث سجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم نحو 18 ألف جنيه مقابل 18520 جنيها يوم الاثنين الماضي.

تراجع الأوقية بالبورصة العالمية

ووفق ما أعلنته آي صاغة لتداول الذهب عبر الإنترنت، فإنّ أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت مؤخرا، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، كأطول موجة تراجع منذ فبراير الماضي، نتيجة ارتفاع الدولار، مدعومًا بتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، عن عزمه رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري، كما أوضح أنّه لن يكون من الملائم خفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري، وتوقع تراجع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة بنسبة 1% خلال العام المقبل.