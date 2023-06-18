«الأرصاد»: تراجع درجات الحرارة.. وطقس معتدل على مدار الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تراجعت مقارنة بأمس، ومعظم الكتل الهوائية اليوم شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط عكس أمس، إذ كانت صحراوية، ما سبّب ارتفاعا في درجات الحرارة، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية وهذه تعتبر المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم دينا شرف عبر القناة الأولى، أنّ مصر تشهد أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة خلال فترة النهار على المناطق الجنوبية، ومع غياب أشعة الشمس خلال فترات الليل، نشهد انخفاضا في درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

نشاط نسبي للرياح

وتابعت أنّ هناك نشاط نسبي للرياح، فضلا عن تكون شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، مؤكدة اعتدال الأحوال الجوية على مدار الأسبوع على أغلب المناطق ولا يوجد أي تقلبات جوية، كما أشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيا

وأشارت إلى ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيا كون الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، لذلك سنشعر باختلاف درجات الحرارة الفعلية والتي نشعر بها، محذّرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، موجّهة المواطنين بارتداء غطاء الرأس أثناء فترات النهار فضلا عن تناول قدر كبير من المرطبات وشرب المياه والسوائل إلى جانب ارتداء ملابس قطنية خفيفة على مدار اليوم.