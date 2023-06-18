محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

يتفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، سير الامتحانات بعدد من لجان الثانوية العامة بنطاق المحافظة في أول أيام الامتحانات للمواد المضافة للمجموع، وهي مادة اللغة العربية بمدارس «الأورمان شيراتون بالدقي، والأورمان الإعدادية بالعجوزة».

متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة في الجيزة، 86 ألفا و627 طالبا وطالبة في 200 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، و40 لجنه احتياطية للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن المقرر متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

رفع أي إشغالات بمحيط اللجان

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، تكليف المحافظ لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل بصفة يومية، وإزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين، ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب، إضافة إلى وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

تهيئة المناخ الملائم للطلاب

وطالبت محافظة الجيزة، أولياء أمور الطلاب، بعدم التواجد خارج اللجان حرصًا على سلامتهم، وللحد من أي تجمعات ولتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن تجهيز 46 استراحة للرجال والسيدات على مستوى المحافظة، مجهزة بسبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج، وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة، وجرى توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية، بتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشددا على عدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.