مصدر بـ«الصحة» يكشف خطة تأمين عيد الأضحى.. طوارئ وفرق طبية بالمستشفيات 

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة، عن خطة التأمين الطبي للاحتفال بعيد الأضحى، وهي قائمة على تمركز سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية وفي الأماكن العامة ودور العبادة، فضلا عن نشر عدد كبير من السيارات ولانش الإسعاف النهري والاسكوتر الكهربائي.

متابعة توافر الفرق الطبية

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ هناك توجيهات عاجلة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بمتابعة توافر الفرق الطبية بجميع الأقسام خاصة الطوارئ والحروق والسموم، ومتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم بجميع بنوم الدم، ومتابعة توافر اللقاحات والأمصال.

وأضاف المصدر، أنّ هناك حملات تفتيشية تشنها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية بالمنشات الغذائية المختلفة على مستوى المحافظات، للتأكد من سلامة الأغذية ومطابقتها للمواصفات التى وضعتها وزارة الصحة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة والتأمين الصحي، لإحالة الحالات التي تستدعى على جميع المستشفيات.

التأمين الطبي لعيد الأضحى

وأكد المصدر، أنّ الخطة تضمّنت الربط بين هيئة الإسعاف ومديريات الشؤون الصحية والمستشفيات الجامعية، ووجود غرف لإدارة الأزمات في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لسرعة الاستجابة حال حدوث أي طوارئ.

وطالب المصدر، المواطنين، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 حال حدوث أي طارئ خلال العيد، موضحة أنّه جرى التوجيه بسرعة الرد على المواطنين بشكل عاجل، وتلقي التساؤلات والاستسفارات وحلها في أسرع وقت وتقديم الرعاية الطبية كاملة دون تقصير.