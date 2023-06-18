332 مليون جنيه لتأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية في المنوفية

جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتقليل الفاقد منها، وأشار اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، إلى أنّ إجمالي الاستثمارات بقطاع تأهيل الترع والصرف المغطى، بلغت 332 مليون جنيه، منذ بداية مشروع البطين حتى الآن.

مشروعات التنمية في المنوفية

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تلك المشروعات تنوعت بين تأهيل وتبطين 14 ترعة، بطول 71 كيلومترًا، خلال عامي 2019 و2020، وإحلال وتجديد مشروعات الصرف المغطى، وكذا تطوير بوابات الترع بنطاق المحافظة، فضلا عن مشروعات التبطين بمركزي أشمون والشهداء.

وأشار إلى أنّه خلال الخطة الاستثمارية للعام الحالي، يجري العمل على تأهيل وتبطين 14 ترعة، بمجموع أطوال يزيد عن 23 كيلومترا، بتكلفة 255 مليون جنيه.

تطوير المظهر الحضاري

أوضح محافظ المنوفية، أنّ المحافظة تتبني خطة شاملة لتطوير المظهر الحضاري بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك خلال الفترة من 2019 حتى 2023 وذلك من خلال تخصيص المبالغ اللازمة بالخطة الاستثمارية إلى جانب تنويع مصادر التمويل المتمثل في المشاركة المجتمعية من البنوك المصرية ورجال الأعمال بالمحافظة.

وتابع بأنّ من أهم تلك المشروعات، تطوير الميادين والحدائق العامة وإنشاء الأسوق والمواقف الحضارية؛ لإضفاء مظهر جمالي للمحافظة وإعادتها إلى سابق عهدها.