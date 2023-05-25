قطع المياه عن 17 منطقة بالمنوفية لـ4 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة مدن وقرى بمحافظة المنوفية قطع المياه، اليوم الخميس، وفقا لخريطة الصيانة الدورية، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم لمدة 4 ساعات، للصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين في المناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم الخميس، توفير مياه لقضاء احتياجاتهم طوال فترة الانقطاع، خاصة أصحاب المستشفيات والمحال الخدمية والمخابز والمصالح الحكومية.

أماكن قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع المياه اليوم الخميس بالمنوفية، في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها وكانت كالتالي:

- مركز قويسنا: قرى الرملى وابهنس وشمنديل وطه شبرا.

- مركز الشهداء: قرية ساحل الجواير.

- مركز تلا: قرى كفر العرب وبابل.

- مركز الباجور: قرية ميت عفيف.

- مركز أشمون: قرى براشيز وشنشوز.

- مركز شبين الكوم: قرى طوخ البراعنة والراهب واصطبارى وشبرا باص.

مواعيد قطع المياه اليوم

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية مواعيد قطع المياه اليوم الخميس، بالأماكن التى تستهدفها للصيانة الدورية اليوم لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، ووضعت رقم الخط الساخن لشركة المياه 125 للاستفسار.

قطع المياه اليوم

وكذلك قطع المياه عن مدينة الباجور ومدينة سرس الليان وتجمع قرى الحامول بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهراً لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.