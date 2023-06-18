ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة شخصية لأول مرة؟

هناك عدد من المستندات الهامة اللازم توافرها عند التقديم للحصول بطاقة رقم قومي لأول مرة، وذلك طبقًا لما حددته الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة رقم قومي

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة رقم قومي لأول مرة من الأحوال المدنية.

تتمثل الخطوة الأولى في استخراج بطاقة لأول مرة، عن طريق التوجه إلى السجل المدني والحصول على استمارة بيانات، وكتابة كل البيانات بالاستمارة، وتقديم شهادة ميلاد كمبيوتر، وشهادة من المدرسة المقيد بها الطالب، وصورة من بطاقة ولي أمر الطالب المتقدم لاستخراج البطاقة وذلك لإثبات محل الإقامة.

طريقة استخراج بطاقة رقم قومي

أما عن طريقة استخراج بطاقة رقم قومي بوجه عام، تكون عن طريق التوجه الى السجل المدني التابع له والحصول على استمارة بطاقة رقم قومي، وبعد ذلك اعتماد المهنة من جهة العمل التي يعمل بها الشخص أو من النقابة المختصة.

كما أنه يتمّ تقديم صورة من المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل في حالة عدم وجود عمل، مع تقديم إثبات شخصية لرقم قومي أو جواز سفر، وفي حالة تغيير محل الإقامة يشترط أن يكون التغير بعقد البيع أو الإيجار موثق في الشهر العقاري أو يمكن إحضار إيصال مرافق، وتقديم وثيقة الزواج بالنسبة للزوجات فقط.