«التعليم» تحذّر طلاب الثانوية العامة من الكتابة بـ«الجاف» على البابل شيت

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 الدور الاول، أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، والتأكيد على رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، وتامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

متابعة سير امتحانات الثانوية العامة

وأكد الوزير حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

ومن جانبه، رحب المحافظ بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدا أنّ المحافظة تعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحرص على سير العملية الامتحانية بسلام، كما أكد المحافظ أنّه تم تغيير جميع العمال وتدويرهم في الإدارات التعليمية.

وحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

عدم الحل في أوراق الأسئلة

وتواصل الوزير مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.