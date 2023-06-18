إجراءات احترازية في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 بالوادي الجديد

انطلق، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة الوادي الجديد، داخل 5 إدارات تعليمية، هي الخارجة، وباريس وبلاط، والداخلة، والفرافرة.

ويؤدي 1998 طالبا بالشعبتين الأدبية والعلمية في الوادي الجديد، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، موزعين على 11 لجنة امتحانية بمراكز المحافظة الخمسة.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في الوادي الجديد

وقال، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد سيد عبد العزيز لـ«الوطن»، إن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية استأنفت أعمالها اليوم الأحد في متابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023، لمتابعة حسن سير العملية الامتحانية بجميع اللجان، والحرص على عدم وقوع أي مشكلات.

إجراءات متابعة مكثفة لماراثون الثانوية العامة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الطلاب توافدوا اليوم لأداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة الوادي الجديد، وسط إجراءات أمنية مشددة، مع اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية من قبل المديرية والجهات المعنية.

غرفة عمليات بمحافظة الوادي الجديد لمتابعة الامتحانات

وأوضح، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد تتابع مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمسة عن طريق الفيديو كونفرانس، مع الحرص على تواجد جميع المعنيين بأعمال الامتحانات داخل لجان للمتابعة عن كثب سير الامتحانات بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، كما وجه وكيل التعليم بالمحافظة رسالته أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان تجنبا لإثارة اى قلق او توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الإمتحان وحرصا على مصلحتهم.