إحالة 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي مُكون من 5 أشخاص بعد انتهاء التحقيقات معهم بتهمة التنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة عين شمس، إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.

التنقيب عن الآثار

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص منهم سيدة، بالتنقيب عن الآثار بغرض بيعها والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

ضبط 4 أشخاص وسيدة

ووردت معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، عن قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط 4 أشخاص، وسيدة، جميعهم يقيمون بمحل البلاغ، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالطابق الأرضي.

وبمداهمة المكان عثرت القوات على حفرة بعمق 3 أمتار والأدوات المستخدمة في الحفر، وبعد مواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات حدد في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983: «يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه».

وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن «عقوبة من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار و(في هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة)، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».