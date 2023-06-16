فيلم يوم 13 يحقق 147 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد بدور العرض

حقق فيلم يوم 13، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، إيرادات تقدر بـ147 ألف جنيه، واحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، التي تصدرها فيلم شوجر دادي، والذي حقق أمس 219 ألفًا، وجاء إجمالي إيرادات فيلم يوم 13 على مدار 8 أسابيع أكثر من 29.7 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم يوم 13

فيلم يوم 13، أول فيلم رعب بتقنية الـ3D في مصر والشرق الأوسط، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة من خلال قصر مسكون بالأرواح، وتحدث داخله أشياء خطيرة، يكتشفها الشاب العائد من الخارج، والذي يعد الوريث الشرعي والوحيد لهذا القصر.

أبطال فيلم يوم 13

الفيلم من بطولة أحمد داود، جومانا مراد، شريف منير، نسرين أمين، مجدي كامل، محمد ثروت، فيدرا، محمد الصاوي، أحمد زاهر، أروى جودة، جيهان خليل، تأليف وإخراج وائل عبدالله، إنتاج أوسكار.

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