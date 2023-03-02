وزير الطيران المدني يتفقد الطائرة الجديدة من طراز «إيرباص A321neo»

وصل قبل قليل الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني ولفيف من خبراء وقيادات الطيران المدني، إلى أرض مهبط مطار القاهرة الدولي، َوذلك لحضور حفل استقبال طائرة مصر للطيران الجديدة، من طراز إيرباص A321neo القادمة من مدينة تولوز الفرنسية، وسط أجواء احتفالية.

وفور وصول الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، أرض المهبط بصالة رقم 4 حرص على تفقد الطائرة الجديدة، بحضور المهندس يحي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 وعدد من قيادات الوزارة.

وقال وزير الطيران المدني، إن وصول الطائرة الجديدة من طراز إيرباص هو تتويج لجهود متميزة ببن شركة إيرباص العالمية ومصر للطيران، وننتظر المزيد بوصول الطائرات الجديدة التي تم التعاقد عليها من قبل، مضيفا نعمل على تحديث أسطول الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، خاصة أن هذه الطائرة من أكثر الطائرات مبيعا ذات الممر الواحد وتمثل الاختبار المثالي لمصر للطيران، لتلبية الطلب المتزايد عليها، كما أنها مثالية في توفير تكاليف التشغيل.

حلمي يوجه الشكر للرئيس السيسي

ووعد الفريق عباس حلمي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، ببذل مزيدا من الجهود لصالح الطيران المدني المصري، موجها التحية للرئيس على دعمه المتواصل لقطاع الطيران المدني.

وحرص الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني على التقاط الصور التذكارية فور نزوله من على متن الطائرة الجديدة، والتي انضمت مؤخرا لأسطول الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، لتصبح الطائرة رقم 73، ويليها وصول 6 طائرات أخرى ستنضم تباعا ليصبح إجمالي عدد أسطول الطائرات الخاصة بشركة مصر للطيران 78 طائرة من مختلف الطرازات.

الطائرة الجديدة تتميز باستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد

من جانبه قال المهندس يحي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إننا نعمل علي تطوير أسطول الشركة ليصبح واحداً من أحدث الطرازات الجوية وكذلك تطوير خدماتنا لتتجاوز توقعات عملائنا، ونحن نفخر بكوننا أول شركة طيران داخل القارة السمراء تقوم بتشغيل هذا النوع من الطائرات طراز إيرباص A321neo والمزودة بمحركات من طراز CFM، حيث تعتبر هذه الطائرة واحدة من أكثر الطائرات مبيعًا ذات الممر الواحد في العالم ومجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة وتمثل الاختيار المثالي لمصر للطيران لتلبية الطلب المتزايد على خطوط الشركة خاصة في توفير تكاليف التشغيل، كما أنها تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد، وتأتي إضافة هذه الطائرة إلى أسطول شركة مصر للطيران في إطار استراتيجية الشركة لعام 2025 التي تهدف لتحديث وتطوير جميع طائرات الشركة.

أضاف أن مصر للطيران شريك رئيسي لشركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونحن فخورون بهذه الشراكة النموذجية لخدمة وتطوير صناعة النقل الجوي، وهذا التعاون بدأ منذ عام 1982 تعاون مثمر وفعال، بدأ بثماني طائرات من طراز A300-B4 تلاها انضمام العديد من الطرازات مثل A220 وA320 وA321 وA330، كما امتد التعاون ليشمل مجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها.

فيما أكد الطيار يحي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن وصول الطائرة الجديدة يعد إنجاز جديد، حيث نفخر بنجاحنا في بناء علاقات طويلة الأمد مع شركة إيرباص حيث تمتد شراكتنا لأكثر من 40 عاما منذ تسلمنا الطائرة الأولى لنا من إيرباص وكانت من طراز A300.

وقال الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن انضمام طائرة جديدة لأسطول الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران هو مناسبة هامة لكل العاملين بقطاع الطيران المدني، مشيرا إلى أن انبعاثات الطائرة الجديدة تقل كثيراً عن مثيلاتها، مما أنها وسيلة انتقال آمنة وبها سعه مقعدية أكبر.

وصول طائرة جديدة إلى المطار

وكان وفد من شركة مصر للطيران، قد توجه إلى مدينة تولوز بفرنسا لاستلام طائرتها الجديدة طراز إيرباص A321neo، من إنتاج شركة إيرباص العالمية وفحصها فنيًا قبل وصولها إلى القاهرة للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية.

وتم استقبال الطائرة لدى وصولها إلى مطار القاهرة بتقليد رش المياه على جسم الطائرة المتعارف عليه دوليًا، عند وصول طائرة جديدة إلى المطار، وسط حفاوة في وجود قيادات الشركة الوطنية.