أسعار البترول ترتفع عالميا بنسبة 2.4% خلال الأسبوع الماضي

حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث اختتمت الأسبوع على ارتفاع في الأسعار خلال تعاملات الجمعة وسجل زيادة أسبوعية، إذ أدت زيادة الطلب من الصين وخفض تحالف «أوبك+» للإنتاج إلى ارتفاع الأسعار رغم توقعات ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وارتفع سعر خام برنت العالمي إلى 76.61 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الأمريكي إلى 71.78 دولار للبرميل، وسجل برنت زيادة أسبوعية بنسبة 2.4% بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 2.3%.

وعززت أسعار البترول من مكاسبها هذا الأسبوع بفضل آمال في نمو الطلب من الصين، كما ارتفع إنتاج مصافي النفط في الصين في مايو إلى ثاني أعلى مستوياته الإجمالية على الإطلاق.

توقعات بارتفاع الأسعار مستقبلا

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إنَّه من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام، كما تلقت الأسعار الدعم أيضا من الخفض الطوعي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها الذي دخل حيز التنفيذ في مايو، إلى جانب تخفيضات إضافية أعلنتها السعودية ستبدأ اعتبارا من يوليو.

ونقلت وكالات أنباء حكومية عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، قوله إنَّه من المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 80 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة.