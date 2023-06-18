اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2023-2024
كتب:
محمد سامي الكميلي
12:16 م | الأحد 18 يونيو 2023
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنسيق القبول للتقديم بالصف الأول الثانوي 2023-2024 لكل محافظة على حدة، وذلك للطلبة الناجحين في شهادة التعليم الأساسي « الشهادة الإعدادية»، موضحة الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2023-2024، منوهة أن يكون عدد الطلاب في كل فصل 45 طالبًا.
ويستعرض «الوطن» في السياق الآتي، الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2023-2024، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2023-2024
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يمكن لطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، المستوفون لدرجات التنسيق تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2023-2024 كالتالي:
- طلب الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة وعليه الدمغات.
- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها.
- البطاقة الصحية للطالب.
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب المتقدم، وللأبوين.
- أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية + 2 صور لها.
- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالب وولي الأمر مع التوقيع عليها وتدوين الرقم القومي بها.
- صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء، مدون عليها اسم الطالب.
- 2 طابع مهن تعليمية.
- ملف ورقي + حافظة بلاستيكية.