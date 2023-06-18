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اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2023-2024

كتب:

محمد سامي الكميلي
12:16 م | الأحد 18 يونيو 2023
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنسيق القبول للتقديم بالصف الأول الثانوي 2023-2024 لكل محافظة على حدة، وذلك للطلبة الناجحين في شهادة التعليم الأساسي « الشهادة الإعدادية»، موضحة الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2023-2024، منوهة أن يكون عدد الطلاب في كل فصل 45 طالبًا.

ويستعرض «الوطن» في السياق الآتي، الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2023-2024، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2023-2024   

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يمكن لطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، المستوفون لدرجات التنسيق تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2023-2024 كالتالي:

- طلب الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة وعليه الدمغات.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها.

- البطاقة الصحية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب المتقدم، وللأبوين.

- أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية + 2 صور لها.

- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالب وولي الأمر مع التوقيع عليها وتدوين الرقم القومي بها.

- صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء، مدون عليها اسم الطالب.

- 2 طابع مهن تعليمية.

- ملف ورقي + حافظة بلاستيكية.

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