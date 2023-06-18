تداول 77 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، 12 سفينة، وجرى تداول 77 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 655 شاحنة و906 سيارات، إذ شملت حركة الواردات 69 ألف طن بضائع، 314 شاحنة و898 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، 341 شاحنة و8 سيارات.

حركة الصادرات شملت 8 آلاف طن بضائع

يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال 3 سفن، هي «وادي الكرنك» وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، إذ قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها، «بوسيدون إكسبريس» و«الحرية 1»، ومغادرة العبارة «أمل»، فيما استقبل الميناء أمس، العبارة «القاهرة»، بينما غادرت 3 سفن، هي «الحرية 1»، «بوسيدون إكسبريس» و«القاهرة».

تداول 1250 طن بضائع و160 شاحنة في ميناء نويبع

يشهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع، و160 شاحنة، إذ استقبل الميناء اليوم، السفينتين «أيلة» و«سينا»، فيما شهد الميناء أمس، رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفن الثلاث «أيلة»، «سينا» و«بريدج».

يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة «النوي إكسبريس»، وعلى متنها 720 سيارة بوزن 1440 طنا قادمة من جدة، ومغادرة السفينة «KALINA» فارغة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4150 راكبا عبر موانيها.