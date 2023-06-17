معلومات عن المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. مساحتها 860 ألف متر مربع

كشفت هيئة موانئ البحر الأحمر، تفاصيل مهمة عن المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، مؤكّدة أنَّها أحد أهم المشاريع القومية نظرًا لموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر وهي تقع على مساحة 81 هكتارًا وطول أرصفة 1000 متر وعمق 17 مترًا لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، كما يعتبر الميناء هو البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وبالأخص تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ويقعون بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.

تفاصيل المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

وأضافت هيئة موانئ البحر الأحمر، في تقرير لها، أنَّه سيتمّ إقامة المحطة على مساحة 860 ألف متر مربع تقريبًا، وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي بغاطس 17 مترًا، إذ ستساهم المحطة في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا.

وكانت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد وقعت مع تحالف مجموعة موانئ أبوظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة، بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري.

خبيرة: المشروعات تعزز مكانة مصر في التجارة الدولية

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، إنَّ وزارة النقل تنفذ في الوقت الحالي العديد من المشروعات المهمة في قطاع النقل البحري، موضحة أنَّ هذه المشروعات تعزز من مكانة مصر في التجارة العالمية، وتأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مضر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أنَّ مشروعات الموانئ البحرية من المقرر أنها تسهم في خلق موانئ لوجيستة خدمية، موضحة أنَّ المشروعات يتم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية ومن ثم يمكنها جذب استثمارات ضخمة لمصر.