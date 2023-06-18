ضبط 4 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة لتصنيع الجلود بدائرة القسم.

جرى استهداف الورشة المُشار إليها وأمكن ضبط (مالك الورشة، و3 أشخاص آخرين لإثنين منهم معلومات جنائية)، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة المُشار إليها.

وعُثر بداخل الورشة على (حفرة قطرها 1,5 × 1,5متر بعمق 2 متر - أدوات حفر وتنقيب)، وبمواجهة المتهمين أقر أحدهم بالاستعانة بباقي المتهمين للقيام بأعمال الحفر؛ بقصد التنقيب عن الآثار ، وبمواجهتهم أيدوا ذلك.