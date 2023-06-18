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ضبط مسؤول مطبعة دون ترخيص في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:27 م | الأحد 18 يونيو 2023
الشرطة- صورة أرشيفية

الشرطة- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة؛ لإدارته المطبعة دون ترخيص وطباعة علب لبعض المنتجات دون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

20 ألف علبة معسل فارغة 

وعثر رجال الشرطة بداخل المطبعة على  20 ألف علبة معسل فارغة بأسماء مختلفة، وبمواجهة مديرها اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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