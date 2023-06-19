الأوبرا تعلن تفاصيل مشروع التعاون مع مدحت صالح في مؤتمر صحفي اليوم

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ظهر اليوم الاثنين، لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني الجديد التي تتعاون فيه مع الفنان مدحت صالح.

المشروع التي تقدمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع الفنان مدحت صالح يحمل اسم "مدحت والكبار" وتدور فكرته حول إحياء مجموعة من أهم الأعمال الموسيقية والعربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع مدحت والكبار

وينطلق المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالمستوى الأول للمسرح الكبير ويحضر كل من الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.

يذكر أن الفنان مدحت صالح كان قد شارك مؤخرا في مسلسل وبينا معاد وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين منهم شيرين رضا وصبري فواز ووفاء صادق ومحمد سليمان وبسمة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.