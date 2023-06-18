بالأسماء.. النتيجة النهائية لانتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، النتيجة النهائية للمرشحين الفائزين بالانتخابات، وسط حضور المرشحين ومندوبين عنهم، وأظهرت النتائج النهائية فوز 8 مرشحين، وخسارة مرشح وحيد على 8 مقاعد في 8 لجان على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك بعد استبعاد القضاء الإداري 3 مرشحين.

النتيجة النهائية لانتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

وأعلنت اللجنة القضائية النتيجة النهائية لانتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية، حيث حصل السيد التهامي على 1772 صوتا، وعقيل محمد إبراهيم 1771 صوتا، وحسن الحنفي 1767 صوتا، والمحاسب سامي سلطان 1767 صوتا، والدكتورحاتم المير 1766 صوتا، والمهندس أحمد رعب 1760 صوتا، ومحمد جاد 1757 صوتا، ومدحت الفيومي 1751 صوتا.

وبلغ عدد ناخبي انتخابات الغرفة التجارية على مستوى محافظة الدقهلية 27 ألفا و600 ناخب، ومن المقرر أن يقوم وزير التجارة والصناعة بتعيين 8 أعضاء آخرين حتى يكتمل النصاب القانوني 16 عضوا لمجلس الإدارة، وشهدت لجان الدقهلية إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

إقبال كثيف من الناخبين

وأكد عقيل محمد إبراهيم، المرشح الفائز بانتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية، لـ«الوطن»، أن انتخابات هذه السنة تختلف عن السنوات السابقة، حيث شهدت اللجان إقبالا كبيرا وكثيفا من التجار، وهذا الأمر لم نعهده من فترة طويلة، وهذه المرة الأولى التي تحدث في تاريخ الغرفة التجارية، ما يعد دليلا على أن المواطن أصبح لديه وعي، والانتخابات كانت في منتهى النزاهة والأمانة والمصداقية.

استبعاد 3 مرشحين من الانتخابات

واستبعد القضاء الإداري 3 مرشحين من النواب، وهم وليد فرعون وأحمد الحديدي وثروت فتح الباب.