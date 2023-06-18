أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم.. اشتري احتياجاتك قبل العيد

تزامنا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على زيادة ضخ اللحوم، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الشراء والتخزين قبل أيام من العيد.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

تشهد أسعار اللحوم اليوم داخل جميع المنافذ التابعة للشركة القابضة للأغذية ووزارة التموين، حالة استقرار كاملة، في ظل زيادة إقبال المواطنين على الشراء قبل العيد.

- كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيها.

- كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيها.

- كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيها.

- المفروم الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- اللحم الضأن المجمد 170 جنيهًا.

- البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

7 طرق لحفظ وتخزين اللحوم قبل العيد

- التخزين في أكياس مخصصة للحفظ، وهي متوافرة في السوبر ماركت.

- يجب أن تكون الأكياس تكون سليمة تماما، لمنع تكون البكتيريا على اللحوم خلال فترة التخزين.

- الحفظ السريع للحوم بعد تغليفها في الديب فريزر.

- ممنوع غسل اللحم قبل تخزينه.

- ممنوع إعادة تجميد اللحوم مرة أخرى بعد إخراجها من الفريزر.