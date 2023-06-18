استقرار أسعار الذهب في منتصف التعاملات عقب انخفاضها صباحا

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 18-6-2023 استقرارا ملحوظا منذ بدء التعاملات الصباحية، عقب انخفاض كبير في سعر الذهب خلال الساعات الأولى من اليوم، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 سعر 2250 جنيهًا للجرام.

وسجلت أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات الصباحية، انخفاضا وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2250 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم 18-6-2023 في الصاغة المصرية الآن 2571 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2250 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1929 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 18 ألف جنيه.

وسجلت أسعار الذهب أمس الأحد تراجعا، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، حيث انخفضت بقيمة 20 جنيها أمس.

سعر الذهب العالمي

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم أول تعاملات الأسبوع الحالي، حيث سجل سعر الأوقية 1957 دولارا، وسجلت البورصات العالمية استقرارا في العقود الآجلة للذهب.