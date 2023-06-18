آراء الطلاب في امتحان اللغة العربية 2023.. الأسئلة متوسطة و«تركات» بالنحو

آراء الطلاب في امتحان اللغة العربية 2023، والذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبتين العلمية والأدبية، اليوم، في لجان امتحانية مؤمنة داخل اللجان بنظام البابل شيت والجزء المقالي بواقع 55 سؤالا، منها 4 مقالية مخصصا لها 10 درجات، و51 اختيار من متعدد مخصصا لها 70 درجة، بإجمالي 80 درجة لجميع أسئلة المادة.

آراء الطلاب في امتحان اللغة العربية 2023

نورهان عماد محمد، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، قالت إنّ امتحان اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط، وأنّ قطعة النحو بها تركات تحتاج إلى تركيز كبير لوجود بعض الصعوبات بها.

وأكدت ياسر أحمد، سهولة امتحان اللغة العربية اليوم، إلا في بعض الأسئلة بالنحو، والتي تميزت بالصعوبة وفي مستوى الطالب فوق المتوسط، إلا أنّ باقي الأسئلة كانت واضحة ومباشرة.

أسئلة دون تعقيد

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، في بيان عنها اليوم الأحد، لرصد سير امتحانات الثانوية العامة، إنّ الآراء اجتمعت بشأن امتحان اللغة العربية أنّه جاء دون تعقيد ومناسب في مستوى الطالب المتوسط.

وتابعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنّ امتحان اللغة العربية يرسم البهجة على وجوه الطلاب ويعيد الثقة من جديد بالالتزام بالمواصفات الفنية وعدم الخروج عما درسه الطلاب في العام الدراسي، فقد عانى الطلاب خلال العامين الماضيين من أنّ الإجابات في الاختيار من متعدد تكون قريبة من بعضها، ما يتسبب في إرباك الطلاب وتوترهم، وهو ما لم يحدث اليوم.