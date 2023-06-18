أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الغربية.. 360 موقعا

أنهت مديرية الأوقاف بالغربية تجهيزات أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الغربية، ويبلغ عددها 370 ساحة، وذلك لاستقبال المصلين في أول أيام العيد الأربعاء 28 يونيو الجاري.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الغربية

وأكدت مديرية الأوقاف أن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الغربية، منتشرة بجميع المدن والمراكز، وحيث يتوجه إليها المواطنون برفقة أسرهم وذويهم عقب الانتهاء من صلاة فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك، من أجل أداء الصلاة وحضور الشعائر.

اختيار ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك

وأكدت «أوقاف الغربية» أن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في الغربية تم اختيارها بناءً على ترشيحات كل إدارة أوقاف بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مجلس المدينة والجهات المعنية، وذلك لاختيار ساحات مناسبة لأداء الصلاة.

عدد ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في الغربية

وعن أماكن ساحات عيد الأضحى 2023 في الغربية، قال مصدر بمديرية الأوقاف بالغربية، إن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى هي نفس المساجد المسموح إقامة صلاة الجمعة فيها، إلى جانب الساحات العامة التي تشهد كل عام قضاء صلاة العيدين فيها، ومنها ساحة المحلة بجوار كوبري الرباط، والاستاد بطنطا، إلى جانب مراكز الشباب في مدن قطور وبسيون والسنطة وأرض المحلج في كفر الزيات، ومركز شباب قرية بلتاج، وأيضا الساحة الشعبية في مدينة زفتى، وساحة شركة غزل المحلة.

وتبلغ عدد ساحات صلاة عيد الأضحى بالغربية 370 ساحة، وجميع ساحات صلاة عيد الأضحى يتم تجهيزها بكافة التجهيزات من فرش ومكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين، إلى جانب تخصيص مكان للسيدات والأطفال.