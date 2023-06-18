الاتحاد النوعي لنساء مصر يطالب بتغيير فلسفة قانون الجمعيات الأهلية

طالبت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر هدى بدران، بضرورة تغيير فلسفة قانون الجمعيات الأهلية، لأنها تعتبر دور الجمعيات رعائي وتقديم خدمات إحسانية فقط، رغم أدوراها المتعددة في مختلف المجالات.

لجنة النقابات والعمل الأهلي

وأضافت خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان «قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي»، حول فلسفة القانون التي ينبثق منها المواد واللائحة التنفيذية لأنها المشكلة الأساسية، موضحا أن فكرة العلاقة بين الحكومة والجمعيات.

تنوع في الجمعيات الأهلية

وأشارت إلى أنه أصبح هناك تنوعا في الجمعيات بين مشاركة الصحة والتعليم وغيرها، مقترحة عدم إلقاء العبء على وزارة التضامن، وأن توزع الجمعيات التي تشارك في التعليم تكون تابعة لوزارةالتعليم، والتي تشارك في مجال الصحة تكون تابعة لوزارة الصحة، وكذلك الجمعيات الحقوقية تكون تابعة لوزارة العدل، بدلا من توجيه هذه الجمعيات على وزارة التضامن وحدها.