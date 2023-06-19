أسباب تؤدي إلى توقف بطاقة التموين فجأة.. منها امتلاك سيارة حديثة

تتوقف بطاقة التموين عن صرف الخبز والمقررات والسلع التموينية، حال انطباق عليها إحدى محددات الاستبعاد من التموين، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حذرت من إجراء خطير يقوم به أصحاب البطاقات التموينية وخاصة في القرى والريف يؤدي إلى إيقاف البطاقة وحذفها من سيستم منظومة الدعم التمويني.

بطاقة التموين غير موجودة في قاعدة البيانات

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنه بمجرد حذف بطاقة التموين وتوقفها من صرف الخبز والسلع التموينية، تظهر رسالة على سيستم منظومة الدعم عند الاستعلام عن البطاقة تكون مفادها أن "بطاقة التموين غير موجودة في قاعدة البيانات".

أسباب إيقاف بطاقات التموين

وأكدت المصادر، أن أهم وأبرز الأسباب التي تؤدي إلى توقف البطاقة التموينية وعدم تمكن الأسرة من صرف الخبز والسلع، هي الأسباب التالية:

1- تقاضي الأسرة راتب شهري أعلى من 9600 جنيه.

2- امتلاك الأسرة سيارة حديثة موديل 2018 أو ما بعده.

3- تحرير مخالفات مباني ضد الأسرة حال التعدي على الأراضي الزراعية.

4- استهلاك الأسرة فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/وات.

5- وصول قيمة فاتورة المحمول 800 جنيه شهريا فأكثر.

6- امتلاك الأسرة حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

7- دفع الأسرة ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

8- من يمتلكون شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

9- تسديد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.

10- أن تكون من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

11- الأشخاص المتوفون ولا يزالون مدرجين على البطاقة.

12- الأشخاص المسافرين بالخارج ولا يزالوا مدرجين على البطاقة.

13- الأسرة التي لم تقم بصرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.

14- أن تدفع الأسرة مصاريف مدراس 20 ألف جنيه فأكثر.