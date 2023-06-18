«النقل» توقع مذكرة تفاهم مع تحالف دولي لتأسيس مكتب استشاري لتوطين الخبرات

كشف تقرير لوزارة النقل، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة -مكتب استشاري- بين وزارة النقل وتحالف شركة «ايجيس» الفرنسية وشركة الاستشارية الدولية «سيسترا»، وشركة شاكر الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات مشروعات النقل.

ووقع المذكرة كل من منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل وعن شركة «سيسترا» شركة فرنسية المهندس فيصل شعبان نائب أول رئيس شركة سيسترا الفرنسية المدير التنفيذي لمصر وشمال أفريقي وممثل شركة إيجيس الهندسية مصر المهندس محمد بن مسعود الرئيس التنفيذي إيجيس مصر والمدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية شاكر الدكتور إسماعيل شاكر.

ضرورة الارتقاء بالعنصر البشري بوزارة النقل وتوطين صناعة النقل

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الارتقاء بالعنصر البشري بوزارة النقل وتوطين صناعة النقل في مصر وكذلك توطين مجال الاستشارات الهندسية الخاصة بها من خلال نقل الخبرات من المكاتب الاستشارية العالمية إلى العاملين بوزارة النقل وتعظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأضاف التقرير، أن هذه الشركة المملوكة للدولة/ القطاع الخاص تهدف إلى الوصول إلى الخبرة العالمية والتي تمكن من نقل الخبرات وتدريب المهندسين والفنيين بقطاع النقل وتوطين الخبرات الفنية والهندسية في مصر وذلك بتقليل الاعتماد تدريجياً على الخبرات والكوادر الأجنبية وتنفيذ المشروعات والخدمات الهندسية بتكاليف اقتصادية مٌثلى وكذلك تنفيذ المشروعات العاجلة بسرعة وكفاءة وتلبية احتياجات القطاع الهندسي داخل مصر بقدرة ومهارات فنية وتجارية متميزة بالاضافة الى التوسع المستقبلي دوليًا عبر إفريقيا والدول العربية الأخرى.

وأوضح التقرير، أنَّ المشاركة مع هذا التحالف سيسهم في توسعة مجال العمل في مصر كمركز للشرق الأوسط وأفريقيا وزيادة المنافسة الدولية وتوزيع المساهمة في رأس المال الأولي على الأطراف يخفف العبء المالي الواقع على الشركات منفردة بالإضافة الى اعتماد كل الأطراف على مجموعة من الموارد المشتركة، وبالتالي خفض التكاليف الاجمالية عن طريق استغلال الموارد الاستغلال الأمثل وزيادة الكفاءة التشغيلية وكذلك الاستفادة من تمتع كل طرف بخبرة ومعرفة متخصصة، بما سيساعد انشاء الشركة على نقل وتبادل الخبرات المختلفة في هذه المجالات على استثمار أكبر حجماً للشركات بموارد أقل.

خفض التكاليف الاجمالية عن طريق استغلال الموارد الاستغلال

وأشار إلى أنَّ الشركة ستقدم خدماتها الاستشارية في مجالات مشروعات النقل مثل (دراسات جدوى بكل أنواعها - خدمات استشارية في مجال التصميم - اشراف على تنفيذ المشروعات - المساعدات الفنية - المساعدة/ الخبرة المالية والقانونية - المساهمة في اعداد المستندات المطلوبة لتيسير تمويل المشروعات)، مشيرًا إلى أنَّ المتدربون المستهدفون للعمل في هذه الشركة هم مهندسي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالإضافة إلى مهندسي الدراسات/ التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق ومهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومهندسي الهيئات التابعة (الموانئ/الطرق) المعنيين بالدراسات والتخطيط.

وأوضح أنَّه بعد توقيه هذه المذكرة اليوم سيتمّ الانطلاق للبدء في خطوات انشاء شركة وترخيصها وتوقيع العقود النهائية، إضافة الى تحديد المرحلة/ الدفعة الأولى من المشروعات المطلوب اسنادها الى الشركة وتقديم العروض الفنية والتنظيمية، والشروط والأحكام، والعروض المالية لمشروعات المرحلة الأولى ليعقبها بدء تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات المرحلة الأولى.