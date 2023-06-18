مخاوف من تفشي الأمراض في المناطق المحيطة بسد كاخوفكا الأوكراني (فيديو)

تتفاقم مخاطر الفيضانات الناجمة عن تدمير سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا، حيث يتخوف من انتشار الأمراض فيها، خاصة تلك التي تنتقل عن طريق المياه، لاسيما عقب إعلان وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية مقتل 16 شخصا وفقدان 31 آخرين، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وبدأت المياه في الانحسار، وسط مخاوف المسؤولين المحليين من الأمراض، بعد أسبوعين من تدمير سد نوفا كاخوفكا جنوب شرقي أوكرانيا.

روسيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضان

من جهتها أعلنت روسيا، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضان إلى 29 قتيلا في المناطق التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا.

ودعا مسؤولون محليون في مناطق خيرسون وميكولايف الأطباء والمستشفيات في المناطق المتأثرة بالفيضانات إلى التأهب والاستعداد «لاحتمال تفشي الأمراض المعدية»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

تشيبوتاروف: الجميع في حالة تأهب

وقال أولكسندر تشيبوتاروف، المدير الطبي في مستشفى خيرسون سيتي الطبي، لـ«نيويورك تايمز»: «وصلتنا شاحنات تحمل إمدادات طبية أساسية للأمراض المعدية مثل الكوليرا، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات، ولكن الجميع في حالة تأهب».

ولا تزال العديد من المناطق التي طالتها كارثة السد تغمرها المياه، فيما أعربت منظمات إنسانية دولية عن مخاوفها من انتشار التلوث في المناطق الخاضعة لكييف أو تلك التي تسيطر عليها موسكو.