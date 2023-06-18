الفنون التشكيلية: افتتاح متحف الجزيرة بعد عام حال توافر الاعتمادات المالية

يواصل قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، استكمال العمل على تجديد متحف الجزيرة في إطار العمل على تطوير المشروعات الإنشائية بالقطاع، ويجري حاليا العمل على المرحلة الثالثة والمختصة بالتجهيز لسيناريو العرض المتحفي للمتحف الذي يضم ما يزيد على 4 آلاف قطعة فنية لا تقدر بثمن.

تطوير متحف الجزيرة

وأضاف «قانوش» في تصريحات لـ«الوطن»: تم الانتهاء مما يزيد على 70% من أعمال تطوير متحف الجزيرة، موضحا: «انتهينا كل الأعمال الاعتيادية (الهندسية الرئيسية) بالمتحف».

وتابع: ويجري حاليا العمل على المرحلة الثالثة والأخيرة الخاصة بالتجهيز والإعداد لسيناريو العرض المتحفي والذي يشمل الأدوات الخاصة المطلوبة للعرض المتحف، ومن المقرر أن يفتتح المعرض خلال سنة من الآن إذا توفرت الاعتمادات المالية اللازمة.

ويقع متحف الجزيرة داخل ساحة دار الأوبرا، وهو مغلق منذ عام 1988، ويقع على مساحة 9 آلاف متر مربعا، ويعتبر متحف الجزيرة واحداً من أهم المتاحف الفنية فى الشرق الأوسط حيث يضم مجموعة رائعة من التحف المصادرة من القصور الملكية يبلغ عددها حوالى 4288 قطعة فنية.

وهي تتمثل في مجموعة كبيرة من الزجاج البوهيمي ذات طابع شرقى فى التذهيب ومجموعة زجاج إسلامى مموه بالمينا صناعة مصر من القرنين الحادي عشر والثامن عشر الميلاديين إلى جانب مجموعة من الزجاج الرومانى والزجاج الفرنسى، ومجموعة متنوعة من الخزف الإسلامى (المصرى والايرانى والدمشقى والبخارى) والخزف الإغريقى والروسى والتركى والبورسلين الصينى من مختلف العصور.

كما يضم المتحف مجموعة كبيرة من النسيج القبطى من القرون الخامس والسادس والسابع الميلادية، ومجموعة من النسيج الإسلامى وسجاد صناعة إيران وأصفهان وخراسان وسمرقند، كما يوجد به جوبلان بلجيكى من القرن 18 وجوبلان فرنسى من القرن 19 م .

بالإضافة إلى مجموعة تحف معدنية تنتمى للعصر المملوكى فى مصر وأماكن أخرى كالموصل والصين، وكذلك يحوى متحف الجزيرة مجموعة فريدة من اللوحات والتماثيل من خامات مختلفة للفنانين الذين يمثلون رموزاً لمختلف المدارس الأوروبية من بنهم رودان، وديلاكروا، ومونيه وغيرهم.