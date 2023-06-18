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توصية برلمانية بإطلاق مبادرة لدعم الشركات الناشئة في الخدمات السياحية

كتب:

ولاء نعمه الله
03:46 م | الأحد 18 يونيو 2023
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

أوصت لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، وزارة السياحة بتبني مبادرة لتعميق الدعم للشركات الناشئة في الخدمات السياحية، من خلال حاضنات أعمال لهذه الشركات، فضلا عن استصدار نماذج تراخيص للشركات الصغيرة العاملة في مجال الخدمات السياحية غير التقليدية.

دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المتخصصة

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة البرلمانية الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تدشين حاضنة أعمال متخصصة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المتخصصة في القطاع السياحي.

فيما طلبت إلهام فودة، مسؤولة الاتصال السياسي بوزارة السياحة، بمزيد من الوقت لدراسة المقترح.

إطلاق هيئة تنشيط السياحة

وقال النائب علاء مصطفى، مقدم الطلب أن فكرته قائمة علي إطلاق هيئة تنشيط السياحة مبادرة أو برنامج لدعم الشركات الراغبة في تنشيط السياحة علي سبيل المثال لتنمو وتزدهر ، ولن يكون هناك أي التزامات مالية علي الهيئة.

وأشار النائب علاء مصطفى، إلى أن اقتراحه لا يعني قيام الهيئة إنشاء شركات علي الإطلاق، إنما الهدف إقامة حاضنة أعمال لدعم الشركات السالف ذكرها، لافتا إلي أن الفكرة ليست محض «خيال»، مستشهدا بحاضنة الأعمال التي كانت لدى وزارة التخيطيط وتحولت إلى مركز.

وقال النائب جيفار الجافي عضو اللجنة، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم الشباب، الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.