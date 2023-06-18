أرخص أماكن بيع ملابس عيد الأضحى في المحافظات.. تخفيضات تصل 30%

يقبل المواطنون على شراء الملابس الجديدة، للأسرة بأكملها خاصة الأطفال في أيام الأعياد سواء الفطر أو الأضحى لذا تتجه أنظار الأهالي إلى أرخص أماكن لبيع ملابس العيد في المحافظات لشراء الملابس لمختلف الأعمار بتخفيضات تصل 30% ببعض الأماكن.

أماكن شراء ملابس العيد بالتخفيضات

تنشر «الوطن»، خريطة لأماكن شراء ملابس العيد بالمحافظات المختلفة والتخفيضات المتاحة وفقا للغرف التجارية بالمحافظات.

أماكن بيع الملابس بالقليوبية

تضم محافظة القليوبية عددًا من الأسواق تقدم تخفيضات وعروض لشراء ملابس العيد بينها سوق الاثنين بمدينة بنها ومدينة قليوب وسوق الأحد بمدينة شبين القناطر، وشبرا الخيمة وبينما سوق الخميس بمدينة طوخ، فضلا عن أسواق إمام الوكيل بمدينة شبين القناطر وشارع بورسعيد بمدينة طوخ ومعرض التسوق بشبرا الخيمة وموقف بنها العمومي ببنها، وفقا لتصريح الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، لـ«الوطن».

أوضح «الفيومي» أن أبرز الأماكن لبيع ملابس العيد بالقليوبية، شارع عطا ببنها الذي يضم ما يقرب من 350 محلًا للملابس والأحذية فضلا عن الباعة على الفرش في الشارع والمولات الكبرى، وتتراوح أسعار ملابس العيد بها بدءًا من 200 جنيه حتى 350 جنيهًا وفقا للتصميم والعمر والخامة.

خريطة بيع ملابس العيد

بينما تضم محافظة كفر الشيخ عددا من الأسواق الحرة، بحي غرب كفر الشيخ، وبلطيم، وتبدأ أسعار الملابس العيد من 35 جنيها منها منطقة المزلقان الوسطاني، والسوق القديم بكفر الشيخ، وسوق الجملة والملابس المستوردة، ببلطيم وسوق وسط دسوق وسوق الملابس بمدينة الرياض وسوق الملابس بشارع المستشفى بالحامول، وفقا لحديث حاتم عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، مؤكدا أن أسواق الملابس الجاهزة بكفر الشيخ في متناول جميع الأسر، والشباب، وأنها تتميز بالخامات الممتازة.

وبمحافظة سوهاج، تشتهر منطقة القيسارية والشهيد والهلال وشارع 15 والجمهورية ببيع ملابس العيد.

أسواق المنيا التجارية

وبمحافظة المنيا كشف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، لـ«الوطن» إن المحافظة تضم عدة أسواق لملابس العيد منها شارع الحسيني القبلي بمدينة المنيا توجد عشرات من محلات الملابس بأسعار مناسبة شارع وشارع ابن خصيب البحري والقبلي أحد أكبر الشوارع التجارية بمدينة المنيا.

أسواق وشوارع القناة التجارية

وفي محافظة الإسماعيلية تضم أماكن تبيع الملابس بتخفيضات منها بشوارع شارع سعد زغلول ومصر والشوارع المحيطة به إلى مدينة القنطرة غرب من أشهر الشوارع التجارية، بينما بالسويس يعد شارع النمسا، أقدم شارع تجاري في المحافظة، يليه بالشهرة شارع التحرير، وعدلي يكن، حيث تصل التخفيضات على ملابس العيد 30%، وتعد بورسعيد أشهر المحافظات ببيع ملابس العيد حيث تجارة الأستوكات ومنها بورفؤاد وشارع النصر.

أسعار ملابس العيد

وتزدهر شوارع البوستة ومولد النبي، والمكاتب والحمّام، ومنطقة المنتزه والصاغة والصيادين بمحافظة الشرقية بمحالات بيع ملابس العيد بأسعار تبدأ من 200 جنيه.

وفي محافظة الغربية تشتهر أسواق بيع المصنوعات والخان بأشهر أماكن بيع الملابس الجاهزة وبمحافظة الوادي الجديد تشتهر أسواق ميدان الشعلة بالبلد وميدان الساحة وميدان عبد الهادي بالخارجة بينما بالداخلة تشتهر أسواق شارع سور الساحة، وموط.

ملابس العيد تبدأ من 150 جنيها

وبمحافظة الفيوم تشتهر شوارع المحمدية والبوستة، ومصطفى باشا كامل، والعريان ببيع ملابس العيد وفقًا لتصريحات مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، لـ«الوطن»، موضحا أنّ تلك المناطق تضم ملابس متنوعة الأشكال ومختلفة التصميمات بأسعار مخفضة تبدأ من 150 جنيهًا للطقم الواحد.