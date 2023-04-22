مؤسسة «صواري» توزع ملابس العيد مجانا على 110 أسر في الإسكندرية (صور)

شهدت منطقة غيط العنب بالإسكندرية تنظيم مؤسسة «صواري للتنمية» لمعرض خيري لتوزيع ملابس العيد على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بقاعة مسجد علي السماك بغيط العنب، واستمر المعرض خلال عيد الفطر المبارك، وجرى خلالة توزيع 400 قطعة ملابس على 110 أسر من أهالي المنطقة.

رسم الابتسامة على وجوه الأولى بالرعاية

وقال الدكتور هيثم سراج الدين رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صواري الخير» لـ«الوطن»، اليوم، إن الهدف من إقامة المعرض هو رسم الابتسامة على وجوة الأهالي من الأسر التي لم تستطع شراء ملابس عيد الفطر، مضيفا «ساهمنا في توفير 400 قطعة ملابس مختلفة ليستفيد منها 110 أسر من أهالي منطقة غيط العنب بالإسكندرية، بعد إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة التي أجريت من خلال أعضاء المؤسسة ليصل الخير لمستحقيه، والحمد لله فرحناهم وفرحنا معاهم».

إجراء البحوث وتحديد المقاسات

وذكرت شادية حماد مدير العلاقات العامة بالمؤسسة لـ«الوطن»، أنه جرى تنظيم وإقامة المعرض بقاعة مسجد على السماك بغيط العنب، بعد أن أنهت البحوث الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، ثم حصرنا عدد أفراد كل أسرة وتحديد المقاسات وتجهيز عدد الملابس، والتي وزعتها المؤسسة عليهم حتى في عيد الفطر للوصول لجميع من لم يتسلم.

وأوضحت صابرين إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة العمل الجماهيري بمؤسة صواري في الإسكندرية، أنها سعيدة بمشاركتها في تنظيم المعرض الذي حقق النجاح المطلوب، قائلة «استطعنا إسعاد الأسر التي حصلت على ملابس العيد من خلال المعرض، وشاركت لجنة ذوي الهمم في تنظيم المعرض».