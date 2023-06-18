موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للموظفين والمعلمين.. إليك الجدول

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات الموظفين والمعلمين لشهر يونيو 2023 خلال كتابها الدوري، وبالفعل كان اليوم أول أيام صرف المرتبات في ماكينات الصراف الآلي ATM، وذلك بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وجاء ذلك قبل حلول عيد الأضحى.

وبدأ اليوم الموافق الأحد 18-6-2023، صرف مرتبات الموظفين والمعلمين لشهر يونيو 2023، إذ أن المتبقي في جدول صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة 4 أيام نرصدها في السطور التالية بحسب جدول وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات الموظفين والمعلمين ليونيو

- يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023.

- يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023.

- يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023.

- يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023.

عيد الأضحى المبارك

ويذكر أن تم تبكير موعد صرف مرتبات الموظفين والمعلمين لشهر يونيو 2023، ليكون قبل حلول عيد الأضحى المبارك، المنتظر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، بحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ويحسم الموعد دار الإفتاء المصرية.