أهم تعبيرات اللغة الإنجليزية للثانوية العامة قبل امتحان المادة.. اعرفها

تنشر «الوطن» نخبة من أهم كلمات اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وذلك ضمن دورها الخدمي بمساعدة طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستذكار استعدادًا لامتحانات اللغة الأجنبية الأولى المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 في جميع محافظات الجمهورية.

وجاءت نخبة من أهم كلمات اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، بواقع 30 كلمة وعبارة باللغة الإنجليزية ومعناها باللغة العربية، وذلك قبيل امتحانات الثانوية العامة 2023 للغة الأجنبية الأولى كالآتي:

1- The state tries hard to.. تسعى الدولة جاهدة لكي.

2- The Egyptian national football team.. الفريق القومي المصري لكرة القدم.

3- We can't imagine life in the absence of.. لا يمكن أن تتخيل الحياة في غياب.

4- We don't exaggerate when we say that.. ألا نبالغ عندما نقول إن.

5- in all fields of life.. في كافة ميادين مجالات الحياة.

6- نفقات المعيشة.. living expenses.

7- Subsidy/ subsidized.. دعم / مدعم.

8- We must double our efforts to.. يتحتم علينا أن نضاعف جهودنا لكي.

9- We should take into consideration that.. يجب أن نضع في الاعتبار أن.

10- الإصلاح الاقتصادي.. Economic reform.

11- We can't do without.. لا يمكننا الاستغناء عن.

12- peace loving nations.. الأمم المحبة للسلام.

13- to rationalize consumption.. ترشيد الاستهلاك.

14- Call upon.. يناشد.

15- Call for.. يدعو إلى.

16- We live in the age of.. نحن نعيش في عصر الـ.

17- The cost of living.. تكلفة المعيشة.

18- To raise our standard of living.. لرفع مستوى معيشتنا.

19- Wars swallow up the green and the dry.. الحروب تبتلع الأخضر واليابس.

20- A role-model.. قدوة.

21- The government pays great attention to.. تهتم الحكومة اهتماما كبيرا بـ.

22- We should do our best to.. علينا ان تبذل قصارى جهدنا لكي.

23- We should make good use of.. علينا أن نحسن استغلال.

24- stand(s) on equal footing with.. تقف على قدم المساواة مع.

25- a mixed-blessing.. نعمة ونقمة.

26- a double-edged weapon play(s).. سلاح ذو حدين

27- an important role in.. يلعب دورا هاما في.

28- We owe much to.. ندين بالكثير لـ.

29- have/ has a bad effect on..يؤثر تأثيرا سيئًا على.

30- in the form of.. تتمثل في.

امتحانات اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط

كان طلاب الثانوية العامة قد خاضوا صباح اليوم الأحد امتحانات اللغة العربية في مختلف محافظات الجمهورية، وهي الامتحانات التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع سعادة من الطلبة بشأن تلك الامتحانات.