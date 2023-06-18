3 دول إسلامية تعلن موعد عيد الأضحى.. الخميس 29 يونيو

كشفت 3 دول إسلامية، هي إندونسيا وماليزيا وسلطنة بروناي تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليصبح يوم غد الاثنين المتمم لشهر ذي القعدة، وبالتالي يكون يوم الخميس 29 يونيو الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقاً للمركز الدولي للفلك.

أهمية رؤية هلال الشهر الهجري

ويحدد رؤية هلال الشهر الهجري بداية الشهر في التقويم الإسلامي، وتعمل كل الدول الإسلامية على تحري رؤية الهلال، للتعرف على بداية موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.

لجان تحري الهلال بالدول الإسلامية

وتراقب الدول الإسلامية الهلال عبر استخدام التلسكوبات والأدوات المتخصصة، ويشارك في أعمال التحري عدة خبراء وعلماء فلك ومفتين معتمدين، من أجل الحصول على درجة دقة كبيرة، خاصة في بداية شهر ذي الحجة، لتحديد موعد يوم عرفة وعيد الأضحى.

شهر ذي الحجة عند المسلمين

ويشهد شهر ذي الحجة فريضة الحج، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، ويأتي عيد الأضحى غالباً في نفس اليوم بالدول العربية والإسلامية، إلا في بعض الاستئناءات.

وبدأ الحجاج في التوافد على المملكة العربية السعودية مؤخراً، قادمين من مختلف دول العالم، من أجل موسم الحج 1444 هجرياً، الذي يعد ثاني موسم حج بعد توقف الحج عام 2020 بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.