من المنتظر أن تحسم الحكومة موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للموظفين في القطاع الخاص والحكومي، وذلك عقب استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة، والمقرر استطلاعه بعد قليل، ليصدر قرارات رسمية بشأن إجازة عيد الأضحى 2023.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للموظفين في القطاع الخاص والحكومي

وعن موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للموظفين في القطاع الخاص والحكومي؛ فقالت مصادر حكومية إنه من المُقرر أن تُحدد الإجازة بموجب قرارات تصدر من الحكومة خلال ساعات، وذلك حسبما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

وأوضحت المصادر، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 فلكيًا حتى الآن هو يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وأن الإجازة المُقررة ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023؛ حيث يُعطل العمل بالمصالح الحكومية في يوم وقفة عرفات، وأول وثاني وثالث أيام العيد، بواقع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.

موقف إجازة 30 يونيو ضمن أيام إجازة العيد

وسيوافق يوم الجمعة 30 يونيو 2023، يوم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وقالت المصادر، إن هناك اتجاه لمنح يوم السبت الموافق 1 يوليو إجازة رسمية بدلاً منها، لتصبح الإجازة الرسمية من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى السبت 1 يوليو 2023.

ومن المُقرر، أن تُحسم عدد أيام الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2023 لكلا القطاعين الخاص والحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة.