حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023 وعدد الأسئلة، موضحة أن الامتحانات تُعقد في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية في المحافظات، مؤكدة الطلاب بضرورة الالتزام بكل الضوابط والتعليمات الخاصة بسير العملية الامتحانية أبرزها عدم اصطحاب الهاتف المحمول للجنة الامتحانية.

مواصفات امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي التربوي، مواصفات امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023، كلغة أجنبية أولى، ووفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، التي أكدت أن الامتحان يشمل أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وجزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

عدد أسئلة امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي كلغة أجنبية أولى

يبلغ عدد الأسئلة المقالية في امتحان اللغة الفرنسية 3 أسئلة والموضوعية 34 سؤالاً ليكون إجمالي الأسئلة 37 سؤالاً.

مواصفات امتحان اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية

وحضت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023 كلغة أجنبية ثانية، حيث يشتمل الامتحان على أسئلة مقالية بنسبة 15%، و85% أسئلة اختيار من متعدد.

عدد أسئلة امتحان اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية

تبلغ عدد أسئلة امتحان اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية، المقالية 2 سؤال والموضوعية 29 سؤال ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالاً.

تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة

شددت وزارة التربية والتعليم، على مراعاة مجموعة من الأمور الفنية المتعلقة بالورقة الامتحانية، لتصبح 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و30% للمستويات العقلية العليا، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.