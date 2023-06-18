نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: ناقشت مع السيسي تداعيات الأزمة على مصر

تحدث مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر، موضحًا: «ناقشنا القضايا التي تهم البلدين، وركزنا كثيرا في قضية الحرب بالسودان وتداعياتها على الدولة المصرية».

مالك العقار: ناقشنا سبل إسقاط هذه التداعيات

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «ناقشنا سبل إسقاط هذه التداعيات وتبادلنا الآراء في كيفية معالجة قضية الحرب في السودان».

وتحدث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن تقديره للنجاح الذي حققته الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال في الدمج مع القوات المسلحة السودانية، قائلا: «منطوق اتفاق جوبا 2020 يشدد على أن يكون للسودان جيش واحد يراعي التعددية السودانية ويحافظ على أمن السودان ويحافظ على الدستور، وهناك فترة معينة لدمج كل الحركات المسلحة في الجيش السودانية، والحركة الشعبية عملت وفقا للجداول المنصوص عليها في الاتفاق».