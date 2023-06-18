شكري يؤكد لبوريل أهمية الشراكة الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، على أهمية العلاقات الممتدة والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب شكري، خلال المؤتمر الصحفي، بالمسئول الأوروبي الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، واصفاً «بوريل» بأنه «صديق عزيز».

تعزيز التعاون بين مصر وأوروبا

وقال وزير الخارجية إنه عقد والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة، ضمت وفدي الجانبين، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى العلاقة ذات الأولوية والعلاقات الممتدة بين مصر وشركائها الأوروبيين، سواء الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يقدمان الكثير من الدعم إلى مصر سواء فيما يخص التنمية أو الأمن أو الهجرة، موضحاً أن اتفاقية الشراكة بين الجانبين، والتي تعود إلى نحو عشرين عاماً، أتت بعوائد هامة.

العلاقات الثنائية بين مصر والمفوضية الأوروبية

وأوضح أن المباحثات تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين مصر والمفوضية الأوروبية في جميع المناحي، وأهمية إيجاد فرص جديدة ومجالات جديدة، لاسيما فيما يخص الطاقة المتجددة وتنوع مصادر الطاقة والتحدي الخاص بتغير المناخ، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها القضية الفلسطينية وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والوضع في السودان وليبيا وشرق المتوسط، والهجرة، والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.