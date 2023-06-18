تعرف على الدول المخالفة لمصر والسعودية في موعد عيد الأضحى

أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، وفقاً لما ثبت لديها من رؤية هلال شهر ذي الحجة، ومعرفة موعد غرة الشهر الهجري، فيما خالفت عدد من الدول المملكة العربية السعودية ومصر في الموعد، والمقرر أن يكون 28 يونيو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من استطلاع الهلال مساء اليوم.

موعد عيد الأضحى 2023

قال مركز الفلك الدولي وفقاً لتقرير صادر عنه، إن دول ماليزيا وبروناي وإندونيسيا، سيكون أول أيام عيد الأضحى 2023 لديهم الخميس الموافق 29 يونيو، وتكون وقفته يوم الأربعاء، وأنه من المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الأضحى 2023، الخميس في الهند وباكستان وبنجلاديش.

وأكد المركز، أن الأربعاء 28 يونيو، سيوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 203 في غالبية دول العالم الإسلامي.

عيد الأضحى 2023

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي، استعدادتها ممثلة في المستشفيات الجامعية لعيد الأضحى المبارك 2023 بمختلف القطاعات الحيوية، حيث أكد الأعلى للجامعات على ضرورة الجاهزية التامة لعيد الأضحى المبارك 2023.