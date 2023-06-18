أول أيام عيد الأضحى في مصر 2023.. الأربعاء أم الخميس؟

يرغب الملايين من المصريين في معرفة أول أيام عيد الأضحى في مصر 2023، خاصة بعدما أعلنت دار الإفتاء في بيان عاجل منذ دقائق عن موعد عيد الأضحى بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وبخصوص أول أيام عيد الأضحي في مصر 2023، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعَت هلالَ شهرِ ذي الحجة لعام 1444 هجريا وتبين أن يوم الإثنين الموافق 19 - 6-2023 لعام 1444 هجريا هو أول أيام شهر ذي الحجة.

أول أيام عيد الأضحى في مصر

وبخصوص أول أيام عيد الأضحى في مصر، فقد أوضحت دار الإفتاء أنه قد تحقَّقَ الرؤية الشرعية والبصرية الصحيحة لهلال شهر ذي الحجة، ويكون يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة الموافق 27-6-2023م هو يوم عرفة، ويوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1444هـ الموافق 28-6-2023م أول أيام عيد الأضحى المبارك.

رؤية هلال ذي الحجة

وكانت قد أوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان لها، أنه يجب على المسلم إذا رأى هلال ذي الحجة أن يقول: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526).