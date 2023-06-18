قبل اجتماع المركزي.. تعرف على أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك الحكومية

من المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، الموافق 22 يونيو 2023، وهو الاجتماع الرابع منذ بداية العام، لبحث أسعار الفائدة الجديدة.

وقبل اجتماع البنك المركزي المصري، نرصد في السطور التالية أعلى شهادات ادخار فى البنوك الحكومية.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة

يوفر أكبر البنوك الحكومية، أعلى شهادات الادخار، وهم الأهلي المصري، ومصر والقاهرة، فهناك شهادة مدة الـ3 سنوات بعائد ثابت، 19% شهريًا، أو 16.25% ربع سنويًا و17.25% سنويًا.

ويتيح الثلاث بنوك أيضًا شهادات متناقصة، لمدة 3 سنوات بسعر عائد متناقص 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالية.

بنك ناصر

يوفر بنك ناصر للعملاء شهادة 3 سنوات التراكمية، تصرف عند الاستحقاق بعائد 22%، وشهادة تراكمية لمدة سنة ونصف 20% تصرف عند الاستحقاق أيضًا.

بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان الشهادة الثلاثية لمدة 3 سنوات وعائد ثابت، بسعر 18.5% شهريًا، و20% سنويًا.