اعرف أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية المدفوعة مقدما والمزايا

يوفر بنك التنمية الصناعية، أعلى عائد على شهادات الادخار المدفوعة مقدمًا، من بين البنوك المصرية، ويقترب عائدها لـ40%.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من بنك التنمية الصناعية، على شهادة اختيارك بالجنيه المصري، هي ذات عائد تراكمي مدفوع مقدمًا، ومدة الشهادة 3 سنوات، وبالجنيه المصري.

أعلى عائد على شهادات الادخار المدفوعة مقدما

وسعر العائد على شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية، 39.14% من قيمة الشهادة ويتم دفعه في اليوم التالي من شراء الشهادة.

وهذه الشهادة متوفرة للأفراد المصريين والأجانب، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه في المرة الأولى، فيما يمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه مصري بدون حد أقصى.

قواعد الاسترداد من بنك التنمية الصناعية

وبالنسبة لقواعد الاسترداد، يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر، ويتم رد للعميل أصل مبلغ شهادته ولكن مخصوم منه مبلغ الفائدة المدفوعة له مقدمًا ومضاف إليها الفائدة المستحقة، بحسب سعر الاسترداد في بنك التنمية الصناعية.

ومن المزايا التي يقدمها بنك التنمية الصناعية على شهادة اختيارك، هي الاقتراض بضمان الشهادة نحو 50% من القيمة الأسمية للشهادة، ويكون الاقتراض بنفس عملة الشهادة.