ما يقال عند رؤية هلال ذي الحجة.. دار الإفتاء تجيب

يرغب الملايين من المسلمين في معرفة ما يُقال عند رؤية هلال ذي الحجة، خاصة أن هذا الشهر من الأشهر الحرم التي حرم الله عز وجَّل فيها القتل، ويُفضل الدعاء والتكبير بكثرة في هذه الأيام المباركة لنيل الثواب وغفران الذنوب.

ما يُقال عند رؤية هلال ذي الحجة؟

وحول ما يُقال عند رؤية هلال ذي الحجة، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهِلالَ قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526).

وحول ما يقال عند رؤية هلال ذي الحجة، فقد أوضح العديد من كبار العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الإكثار من الصلاة والزكاة في هذه الأيام المباركة، وكان يحث المسلمين على الإكثار من التهليل والتكبير والدعاء عند رؤية الهلال.

أدعية عند رؤية هلال ذي الحجة

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة ما يقال عند رؤية هلال ذي الحجة من خلال أدعية بعض الصالحين ومنها:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ اَلْعَافِيَةَ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ اَلْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِيٍّ وَدُنْيَايِ ، وَأَهْلِي وَمَالِي.

اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصّالحين.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت الله، الله ربي لا أشرك به شيئا.

اَللَّهُمَّ لَا تَدَعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرَتْهُ ، وَلَا هُمَا إِلَّا فُرْجَتُهُ ، وَلَا دِينًا إِلَّا قَضِيَّتُهُ ، وَلَا مَرِيضًا إِلَّا شَفَيَتُهُ ، وَلَا مُبْتَلًى إِلَّا عَافِيَتُهُ ، وَلَا ضَالًّا إِلَّا هَدِيَّتُهُ ، وَلَا غَائِبًا إِلَّا رَدَّدَتْهُ ، وَلَا مَظْلُومًا إِلَّا نُصْرَتُهُ ، وَلَا أَسِيرًا إِلَّا فُكِّكَتْهُ ، وَلَا مَيِّتًا إِلَّا رَحْمَتُهُ ، وَلَا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلَاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضَى إِلَّا قَضِيَّتُهَا وَيُسِّرَتْهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَم اَلْأَكْرَمِينَ .