طالبة تدخل اللجنة بـ المروحة.. اعرف محظورات لجان الثانوية العامة

حددت الإدارة العامة للامتحانات في قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من الأمور تُصنف على اعتبارها محظورات داخل لجان الثانوية العامة، ليس من بينها اصطحاب الطالب لـ«مروحة»، مثلما حدث مع إحدى الطالبات في امتحاناتها اليوم.

التعليم: يحق للطلاب اصطحاب مراوح صغيرة في لجان الثانوية

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أمس، أنه يحق لطلبة الثانوية اصطحاب مروحة صغيرة معهم قبل دخول اللجنة، شريطة أن يكون المراقب المسؤول عن تشغيلها.

محظورات داخل لجان الثانوية العامة 2023

وعن الأمور التي تُصنف على اعتبارها محظورات داخل لجان الثانوية العامة؛ فحددتها تعليمات إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، الصادرة عن الإدارة العامة للامتحانات، وتضمنت الآتي:

1- عدم حيازة التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان.

2- لا يسمح لأي طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.

3- لا يسمح للطالب بالتأخير على موعد بدء الامتحانات أكثر من الساعة 9:15 صباحًا فقط.

4- يحظر اصطحاب أي وسيلة سواء إلكترونية أو غيرها يمكن استخدامها في «الغش».

5- لا يمكن اصطحاب أي أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجان الامتحانية.

6- يُحظر بشكل كامل تصوير أسئلة الامتحان، ونشرها عبر صفحات الغش الإلكترونية.

7- يحذر الإجابة داخل كراسة الأسئلة، لأنه لن يتم تصحيحها، لكن يتم الإجابة داخل الورقة المخصصة للإجابة على الأسئلة المقالية، وداخل «البابل شيت».

8- يحظر الغش أو القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بالامتحانات، أو أي أعمال شغب.

9- يُحظر أداء الامتحان بلجنة خاصة في أي مستشفى عام لأي طالب مريض، عدا مرضى الأورام السرطانية بإجراءات خاصة، مع حظر مساعدة المرافق لمريض الأورام في أداء امتحانات المواد التي تشمل رسومات هندسية أو رسومات توضيحية تتطلب إجاباتها، كما حظر على مرافق الطالب في اللجنة الخاصة كتابة أي شيء في ورقة الإجابة إلا ما يملى عليه فقط.

10- لا يُسمح لطلاب المنازل بأداء الامتحانات بإحدى اللجان بعدد من المناطق، ينظمها «التعليمات»، إلا بالإقامة إقامة دائمة مثبتة في بطاقة الرقم القومي أو بطاقة ولي أمرة لمدة إقامة لا تقل عن سنة دراسية سابقة على سنة تقدمه، وخلاف ذلك يسمح لطلاب المنازل بأداء الامتحانات بلجان تابعة لمحل سكنهم.

11- لا يُسمح بعقد لجان خاصة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للطلب المسجونين بمقرات أقسام ومراكز الشرطة أو مديريات الأمن، ويتم اتباع عدة إجراءات أخرى.

طلاب الثانوية يستعدون لاختبارات اللغة الأجنبية الثانية

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحانات اللغة العربية في مختلف محافظات الجمهورية، وهي الامتحانات التي أشاد بها الطلاب، والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، كما من المُقرر أن يتم إجراء الاختبارات في اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023.